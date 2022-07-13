В посольстве КНДР подтвердили признание независимости ЛНР и ДНР

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Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.
В посольстве КНДР подтвердили признание независимости ЛНР и ДНР
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское посольство в Москве.

«Подтверждаем», — сказали в дипмиссии.

Уточняется, что соответствующая нота была также передана посольству России в Пхеньяне.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что КНДР признала Донецкую Народную Республику.

3 июля посол Сирии в России Риад Хаддад сообщил, что Сирия ведёт подготовку к оформлению сотрудничества с Донецкой и Луганской народными республиками.

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