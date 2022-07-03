Посол Сирии в России сообщил о подготовке к оформлению сотрудничества с ДНР и ЛНР

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Посол Сирии в России Риад Хаддад сообщил, что Сирия ведёт подготовку к оформлению сотрудничества с Донецкой и Луганской народными республиками.
Посол Сирии в России сообщил о подготовке к оформлению сотрудничества с ДНР и ЛНР
  • РИА Новости

Посол высказался о планах сирийской стороны открыть свои диппредставительства на территории ДНР и ЛНР.

«Самое главное, что Сирийская Арабская республика признала суверенитет этих двух республик, в данный момент проходит подготовка шагов, чтобы это оформить. САР ведёт переговоры по укреплению отношений между двумя этими странами», — цитирует его ТАСС.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о наличии договорённости ДНР с Сирией по взаимному открытию посольств.

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