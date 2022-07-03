Посол Сирии в России сообщил о подготовке к оформлению сотрудничества с ДНР и ЛНР
- РИА Новости
Посол высказался о планах сирийской стороны открыть свои диппредставительства на территории ДНР и ЛНР.
«Самое главное, что Сирийская Арабская республика признала суверенитет этих двух республик, в данный момент проходит подготовка шагов, чтобы это оформить. САР ведёт переговоры по укреплению отношений между двумя этими странами», — цитирует его ТАСС.
Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о наличии договорённости ДНР с Сирией по взаимному открытию посольств.