Посол Сирии в России сообщил о подготовке к оформлению сотрудничества с ДНР и ЛНР

Посол Сирии в России Риад Хаддад сообщил, что Сирия ведёт подготовку к оформлению сотрудничества с Донецкой и Луганской народными республиками.

Посол высказался о планах сирийской стороны открыть свои диппредставительства на территории ДНР и ЛНР.

«Самое главное, что Сирийская Арабская республика признала суверенитет этих двух республик, в данный момент проходит подготовка шагов, чтобы это оформить. САР ведёт переговоры по укреплению отношений между двумя этими странами», — цитирует его ТАСС.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о наличии договорённости ДНР с Сирией по взаимному открытию посольств.