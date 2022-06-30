Пушилин заявил о наличии договорённости ДНР с Сирией по взаимному открытию посольств

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о наличии договорённости ДНР с Сирией по взаимному открытию посольств.
Пушилин заявил о наличии договорённости ДНР с Сирией по взаимному открытию посольств
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Есть предварительная договорённость, реализовывается техническая часть по поводу открытия посольств дипведомств», — цитирует его РИА Новости.

Пушилин подчеркнул, что признание ДНР Сирией является решённым вопросом. Однако, по словам главы республики, юридическое оформление — процесс не быстрый, необходимо решить технические детали.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

16 июня Пушилин заявил, что президент Сирии Башар Асад объявил о старте процедуры признания ДНР со стороны Дамаска.

Тогда же глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила сирийскому лидеру рассмотреть возможность участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками.

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