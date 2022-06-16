Пушилин: президент Сирии объявил о старте процедуры признания ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент Сирии Башар Асад объявил о старте процедуры признания ДНР со стороны Дамаска.

Делегация ДНР под руководством главы МИД республики Натальи Никоноровой посетила сирийскую столицу.

«В ходе встречи президент САР объявил об официальном старте процедуры признания республики», — приводит заявление Пушилина Донецкое агентство новостей.

Он добавил, что в Донецке готовы к полноценным отношениям с Сирией по всем направлениям.

Ранее Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент.