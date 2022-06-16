Пушилин: президент Сирии объявил о старте процедуры признания ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент Сирии Башар Асад объявил о старте процедуры признания ДНР со стороны Дамаска.
Пушилин: президент Сирии объявил о старте процедуры признания ДНР
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Делегация ДНР под руководством главы МИД республики Натальи Никоноровой посетила сирийскую столицу.

«В ходе встречи президент САР объявил об официальном старте процедуры признания республики», — приводит заявление Пушилина Донецкое агентство новостей. 

Он добавил, что в Донецке готовы к полноценным отношениям с Сирией по всем направлениям.

Ранее Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент.

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