Пушилин: президент Сирии объявил о старте процедуры признания ДНР
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
Делегация ДНР под руководством главы МИД республики Натальи Никоноровой посетила сирийскую столицу.
«В ходе встречи президент САР объявил об официальном старте процедуры признания республики», — приводит заявление Пушилина Донецкое агентство новостей.
Он добавил, что в Донецке готовы к полноценным отношениям с Сирией по всем направлениям.
Ранее Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент.