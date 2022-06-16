Глава ДНР Пушилин: в битве за Донбасс наступил перелом

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в битве за Донбасс наступил переломный момент. Его слова приводит Интерфакс.

Он отметил, что военные ДНР получили военное преимущество.

«Да, можно говорить о переломе, противник подавлен морально, а также в военной составляющей», — сказал Пушилин в кулуарах ПМЭФ.

12 июня в штабе территориальной обороны ДНР сообщили об освобождении 237 населённых пунктов в ДНР, включая Богородичное и Пришиб.

Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что группировка ВС Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована.