Басурин: ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будут блокированы

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Группировка ВС Украины в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будет блокирована. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Басурин: ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска в ближайшее время будут блокированы
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

«Основные боевые действия у нас происходят на севере. Есть продвижение... «Малые котлы», о которых мы говорим, — мы идём к тому, чтобы группировку Северодонецк — Лисичанск полностью блокировать», — приводит ТАСС его слова в эфире Первого канала.

Басурин уточнил, что украинским военным в Лисичанске до сих пор подвозят материальные средства, но «скоро это прекратится».

10 июня глава Чечни Рамзан Кадыров проинформировал о том, что чеченские спецподразделения в ближайшие дни приступят к освобождению Лисичанска в Луганской Народной Республике.

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