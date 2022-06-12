Войска ДНР и ЛНР сообщили об освобождении Пришиба и Богородичного

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В Донецкой Народной Республике освободили 237 населённых пунктов, включая Богородичное и Пришиб.
Войска ДНР и ЛНР сообщили об освобождении Пришиба и Богородичного
  • AP

«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 237 населёнными пунктами, включая Богородичное и Пришиб», — говорится в заявлении штаба территориальной обороны республики.

Также сообщается о продвижении в направлении Славянска.

Накануне стало известно, что в ДНР идут бои за Славянск.

В Минобороны России отметили, что украинские военнослужащие оборудовали огневые позиции в здании школы №7 по ул. Энергетиков в городе.

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