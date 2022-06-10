МО России: ВСУ оборудовали огневые позиции в школе в Славянске

Украинские военнослужащие оборудовали огневые позиции в здании школы №7 по ул. Энергетиков в Славянске, заявили в Минобороны России.

«В Славянске в зданиях станции юных техников и школы № 7 (ул. Энергетиков) оборудованы огневые позиции и размещены боевики вооружённых формирований Украины, а на прилегающей территории — бронетехника и артиллерийские орудия», — следует из сообщения.

Отмечается, что при этом украинские военные жёстко пресекают попытки местного населения эвакуироваться в безопасные районы и умышленно провоцируют ВС России и военнослужащих ДНР.

Ранее сообщалось о ранении шести человек при обстреле Горловки.

Кроме того, ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по жилым районам Донецка.