ВСУ открыли огонь по Донецку из «Градов»

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Украинская армия выпустила десять ракет из РСЗО «Град» по жилым районам Донецка, следует из заявления представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК.
ВСУ открыли огонь по Донецку из «Градов»
  • AFP
  • © Anatolii STEPANOV

«20:29 — н. п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР проинформировал о начале боёв за Славянск.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что ВСУ пытаются избежать создания котла по линии населённых пунктов Артёмовск — Лисичанск — Северодонецк и оказывают серьёзное сопротивление.

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