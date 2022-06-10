ВСУ открыли огонь по Донецку из «Градов»
- AFP
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«20:29 — н. п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено десять ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР проинформировал о начале боёв за Славянск.
Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин отметил, что ВСУ пытаются избежать создания котла по линии населённых пунктов Артёмовск — Лисичанск — Северодонецк и оказывают серьёзное сопротивление.