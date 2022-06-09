В ДНР заявили о начавшихся боях за Славянск

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В Донецкой Народной Республике (ДНР) идут бои за Славянск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
В ДНР заявили о начавшихся боях за Славянск
  • РИА Новости

«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 231 населённым пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — сообщил штаб.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее отметил, что ВСУ пытаются избежать создания котла по линии населённых пунктов Артёмовск — Лисичанск — Северодонецк и оказывают серьёзное сопротивление.

По его словам, украинские военные чувствуют, что «если маленький котёл произойдёт», то всё будет «нависать над Славянском с трёх сторон».

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