В ДНР заявили о начавшихся боях за Славянск

В Донецкой Народной Республике (ДНР) идут бои за Славянск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 231 населённым пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», — сообщил штаб.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин ранее отметил, что ВСУ пытаются избежать создания котла по линии населённых пунктов Артёмовск — Лисичанск — Северодонецк и оказывают серьёзное сопротивление.

По его словам, украинские военные чувствуют, что «если маленький котёл произойдёт», то всё будет «нависать над Славянском с трёх сторон».