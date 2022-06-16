В ДНР предложили Асаду рассмотреть участие Сирии в трибунале над украинскими силовиками
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«Министр предложила господину Асаду рассмотреть возможность участия Сирийской Арабской Республики в международном трибунале над представителями украинских вооружённых формирований, которые обвиняются в совершении преступлений против жителей Донбасса», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что слухи о возможном признании ДНР со стороны Сирии небезосновательны.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в настоящее время с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран ведутся переговоры о признании Луганской Народной Республики.