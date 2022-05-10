Посол ЛНР в России Мирошник: ведутся переговоры о признании ЛНР с Сирией и Венесуэлой

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Посол ЛНР в России Родион Мирошник в интервью РИА Новости сообщил, что в настоящее время с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран ведутся переговоры о признании Луганской народной республики.

«На сегодняшний день переговоры ведутся со многими партнёрами. Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой», — заявил Мирошник.

Он отметил, что ряд других стран также проявляют заинтересованность в установлении отношений с ЛНР, но для этого необходимо вести «скрупулезную дипломатическую работу»

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Подробнее — в материале RT.

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