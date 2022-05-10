Посол ЛНР в России Мирошник: ведутся переговоры о признании ЛНР с Сирией и Венесуэлой
«На сегодняшний день переговоры ведутся со многими партнёрами. Официально сейчас можно говорить о том, что организационные вопросы решаются сейчас с Сирией и с Венесуэлой», — заявил Мирошник.
Он отметил, что ряд других стран также проявляют заинтересованность в установлении отношений с ЛНР, но для этого необходимо вести «скрупулезную дипломатическую работу»
21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.
Российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.
Подробнее — в материале RT.