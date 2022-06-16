Пушилин назвал небезосновательными слухи о возможном признании ДНР Сирией

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что слухи о возможном признании ДНР со стороны Сирии небезосновательны.

«Забегать вперёд не хочу, но все слухи небезосновательны», — сказал он РИА Новости.

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в настоящее время с Сирией, Венесуэлой и рядом других стран ведутся переговоры о признании Луганской Народной Республики.

В конце апреля глава российского МИД Сергей Лавров объявил, что Россия признаёт ЛНР и ДНР в границах согласно результатам референдумов 2014 года.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.