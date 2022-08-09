В Минюсте ДНР рассказали об условиях содержания украинских военнопленных

Украинских военных, содержащихся в плену на территории Донецкой Народной Республики, кормят трижды в день и оказывают им необходимую медицинскую помощь. Об этом RT рассказали в пресс-службе Минюста ДНР.

По словам пресс-секретаря ведомства Татьяны Болотиной, всем военнопленным предоставляется трёхразовое питание, они находятся под наблюдением медиков.

«У нас соблюдается режим питания, все продукты свежие. Также оказываем необходимую медицинскую помощь, после госпитализации все пленные возвращаются назад в учреждение», — пояснила пресс-секретарь.

Болотина добавила, что в отношении каждого плененного военнослужащего будет проведена проверка — следователи дадут оценку его действиям в ходе военного конфликта. Все преступления, подчеркнула пресс-секретарь, задокументированы.

«Разрушались дома, гибли взрослые и дети – всё это фиксировалось, возбуждались уголовные дела. Томов уголовных дел не десятки и даже не сотни», — отметила Болотина.

Ранее в интервью RT глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на территории республики содержится 3,5 тысячи пленных.