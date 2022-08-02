«Все русские города будут освобождены»: глава ДНР Пушилин рассказал RT о ситуации в республике и её будущем

Пока Народная милиция ДНР продолжает оттеснять украинские формирования от Донецка и освобождать новые территории, власти республики ведут работу по восстановлению инфраструктуры разрушенных городов. Корреспондент RT пообщался с главой ДНР Денисом Пушилиным о ближайшем будущем, которое ждёт жителей Донбасса, заводах Мариуполя, продовольственной программе и развитии курортов республики.

— Денис Владимирович, как сейчас проходит операция по освобождению Авдеевки и Песок? Что происходит на фронте?

— Для того чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались, идёт операция в Авдеевке. Здесь есть определённые успехи, сейчас происходит прорыв линии обороны противника. Занимаются высоты, которые позволяют подразделениям двигаться дальше. Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет. Есть успехи и в направлении Песок.

Также Марьинское направление для нас является важным, там тоже ситуацию можно охарактеризовать как успешную. Продвигаемся не так быстро, как хотелось бы. Но здесь нужно учитывать, что противник хорошо вооружён, серьёзно укреплён. Контрбатарейная работа, которую ведут наши артиллеристы, позволяет подразделениям, находящимся на линии соприкосновения, вгрызаться в линию обороны противника и двигаться дальше.

— После освобождения территории ДНР Народная милиция республики остановится на границе или пойдёт вглубь территории противника, чтобы создать безопасную буферную зону?

— Для примера можно посмотреть на ЛНР. Территория Луганской Народной Республики освобождена, но противник продолжает обстреливать населённые пункты ЛНР. Мы учитываем эту ситуацию. Вооружения у Украины достаточно много, в том числе и западного. Мы должны будем доводить ситуацию до логического завершения. Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города.

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— Сколько сейчас украинских военных находится в плену в ДНР? Как устанавливается их вина или невиновность? Какая судьба их ждёт дальше?

— На территории ДНР содержатся более 3,5 тыс. военнопленных. Часть их находится на территории России. Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. Мы, как и Россия, действуем согласно законодательству. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия как со стороны Генеральный прокуратуры ДНР, так и Следственного комитета России. В отношении каждого военнопленного будет принято соответствующее решение. В одних случаях преступления будут подпадать под действующее законодательство, другие будут рассматриваться на международном трибунале. То есть будет либо суд, либо трибунал.

Также хочу подчеркнуть, что у нас есть пленные, которые не совершали преступлений или по которым нет информации о совершённых ими преступлениях. Это связано в том числе и с тем, что под мобилизацию на Украине подпадают те, кто не хочет воевать. Эта категория лиц в будущем, возможно, может пойти на обмен военнопленными. Но по каждому из них сейчас ведётся расследование.

— Подсчитан ли хотя бы приблизительный ущерб, нанесённый Донецкой Народной Республике за все эти восемь лет?

— Этот ущерб только предстоит подсчитать, потому что по сей день города республики подвергаются обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Тем не менее ведётся работа, чтобы понимать, каким направлениям придётся уделить особое внимание. Это социальные объекты, школы, детские сады. Нам скоро входить в осенне-зимний период, и люди должны быть в тепле, с определённым комфортом. А если учесть, что противник уничтожает объекты критической инфраструктуры с особым остервенением, объём работ предстоит достаточно серьёзный.

Недавно был утверждён мастер-план по восстановительным работам в Мариуполе. У нас около 4 тыс. объектов, которые должны быть восстановлены в первую очередь в этом городе. Это жилые дома и объекты социальной сферы. Стоит подчеркнуть, что поддержку нам оказывает Россия. Уже сейчас работают 10 тыс. сотрудников, которые занимаются восстановлением. Заняты сотни единиц техники.

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Что касается остальных городов республики, могу сказать, что все они будут восстановлены. Они станут лучше, чем были до войны.

— Планируется ли восстанавливать заводы и предприятия, которые были закрыты и разрушены украинской властью и олигархами до 2014 года? Что будут восстанавливать в первую очередь?

— У Донбасса серьёзный потенциал. Это позволяет нам не только ставить задачу по выводу республики на самоокупаемость, но и получить профицит, оказывать помощь тем, кому она понадобится. Всё для этого есть, не хватает только мира и возможности работать. Несмотря на боевые действия, мы постарались сохранить максимальное количество предприятий. Но нужно учитывать, что структура экономики изменилась по сравнению с 1991 и 2014 годами. Ничто не стоит на месте, и мы должны выходить на более технологичные и технологически выверенные модели производственных цепочек.

Для примера вернёмся в Мариуполь. Завод «Азовсталь» в том виде, в котором он был, нецелесообразно восстанавливать. Он серьёзно загрязнял город. Из-за этого у жителей Мариуполя была высокая заболеваемость онкологией. Но нам нужны рабочие места, поэтому на той территории будет обустроен технопарк, где будут производственные мощности. Их будет достаточно много, но они будут запускаться с учётом экологических норм.

Что касается «Завода Ильича», он был построен с учётом экологических норм и розы ветров и не загрязнял город. Тем не менее в будущем Мариуполь будет опираться не только на производство, но и на сельское хозяйство, на курортную составляющую.

Что касается других городов республики, здесь будет применён индивидуальный подход: по каждому будет составлен мастер-план с учётом количества жителей и необходимого числа рабочих мест.

— В последнее время западные СМИ нагнетают истерику по поводу возможного мирового продовольственного кризиса из-за ситуации на Украине. Как ДНР обеспечивает себя продовольствием?

— Мы за восемь лет научились выживать без Украины, с учётом санкций. ДНР голод не грозит. Даже до освободительной операции посевные площади, которые у нас были, позволяли говорить о профиците. С учётом освобождённых территорий у нас есть прирост примерно в 100 тыс. га.

На данный момент уборочные работы произведены на 47%, и по объёму мы уже вышли на результат прошлого года. Животноводство также развивается. Продовольственная безопасность в ДНР обеспечена.

— После освобождения новых территорий береговая линия республики значительно увеличилась. Как планируется развивать туризм и курортную составляющую ДНР?

— Нам предстоит достаточно серьёзная работа. Наше побережье довольно обширно.

С учётом того, что Азовское море стало внутренним российский морем, это позволяет абсолютно безопасно вывозить туда детей, направлять потоки отдыхающих. Но это не вся курортная составляющая нашей республики. Не стоит забывать и про наш север.

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Это и хвойные леса, и голубые озёра. Сейчас нам нужно создать все необходимые условия для отдыха, но я уверен: мы справимся. К тому же мы не одни — с нами Россия.

— Посёлок Широкино на побережье Азовского моря полностью разрушен и безлюден с 2015 года. А раньше это был один из лучших курортов. Планируется ли восстанавливать этот населённый пункт?

— У посёлка Широкино действительно непростая судьба. Там проходили серьёзные боестолкновения. Противник уничтожил всё, что только мог. В отношении этого посёлка у нас есть абсолютно чёткая и понятная программа, равно как и в отношении других посёлков, которые подверглись серьёзным обстрелам и разрушениям.

Всё будет восстановлено. У нас уже есть обращения от собственников домов в Широкино, и после того, как вся территория будет разминирована, этот посёлок начнём отстраивать. Программы поддержки разработаны, государство поможет возродить посёлок из руин. С учётом его курортного направления он будет востребован и заживёт новой жизнью.

— Какой вопрос наиболее часто вам задают жители республики?

— Здесь можно даже не задумываться. Это вопрос о том, когда закончится война. Люди хотят знать точную дату. Люди хотят, чтобы это наступило как можно быстрее. Здесь с уверенностью можно сказать, что в рамках союзных усилий мы победим. Наши военнослужащие приближают дату полного освобождения. Сейчас мы как никогда ценим мирное небо над головой. Люди часто задают этот вопрос, но понимают, что назвать точную дату сейчас невозможно. Совершенно точно можно сказать, что Донбасс будет свободен, как и все русские города.