Точечными ударами ВКС России и ракетными войсками поражены пункты временной дислокации украинских националистов на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что нацформирование «Кракен» утратило боеспособность в результате массовых потерь и дезертирства наёмников. Наряду с этим в оборонном ведомстве обратили внимание общественности на «новый акт ядерного терроризма», совершённый режимом Владимира Зеленского. Речь идёт об ударах ВСУ по объектам на территории Запорожской АЭС. Как заметили в Кремле, обстрел атомной электростанции «может грозить катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы».

В результате ударов высокоточными ракетами воздушного базирования по пунктам временной дислокации батальона 92-й механизированной бригады и 122-го батальона 113-й бригады территориальной обороны ВСУ вблизи Харькова были уничтожены до 150 военнослужащих и 14 единиц автомобильной и бронетанковой техники, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

При ударах ВКС России по позициям 105-го и 106-го батальонов 63-й механизированной бригады ВСУ ликвидированы до 70 националистов и 14 единиц автомобильной техники, а также до 30 военнослужащих и пять единиц автомобильной техники 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ.

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников утратило боеспособность нацформирование «Кракен». Для срочного восполнения потерь командиры нацистского формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова», — добавил официальный представитель Минобороны РФ.

Наряду с этим ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пять пунктов управления бригад ВСУ, склады с боеприпасами, склад горючего, а также живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах. В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода РСЗО «Град», четыре артиллерийских взвода орудий «Мста-Б», два взвода орудий «Гиацинт-Б», а также ликвидирована батарея реактивных систем залпового огня «Ураган», батарея самоходных артиллерийских установок «Акация» и боевые машины американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В свою очередь, российские средства ПВО сбили семь украинских беспилотников, а также перехватили три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

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«Режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма»

Обстрел Запорожской АЭС украинскими вооружёнными формированиями — это акт ядерного терроризма со стороны режима Владимира Зеленского, сообщили в Минобороны России.

«7 августа режимом Зеленского совершён новый акт ядерного терроризма на объектах энергетической инфраструктуры Запорожской АЭС для создания гуманитарной катастрофы в Херсонской и Запорожской областях. Около 12 часов 40 минут украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населённого пункта Марганец, на противоположном берегу Каховского водохранилища, осуществлён обстрел Запорожской АЭС», — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В результате обстрела со стороны ВСУ была повреждена высоковольтная линия «Каховская», обеспечивающая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области. К тому же на ЗАЭС произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции.

«Прибывшим пожарным расчётам задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт», — пояснил он.

Минобороны РФ: Обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ — акт ядерного терроризма режима Владимира Зеленского

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал обстрел станции «самоубийственным актом». В российском Минобороны, в свою очередь, предупредили, что эти удары могут привести к катастрофе, которая превзойдёт трагедии в Чернобыле и Фукусиме.

На потенциальную опасность подобных действий со стороны ВСУ также указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обстрел ЗАЭС «может грозить катастрофическими последствиями для огромной территории, включая территорию Европы».

«Мы рассчитываем, что те страны, которые имеют абсолютное влияние на украинское руководство, используют это влияние, чтобы исключить продолжение таких обстрелов», — подчеркнул он.