МО: на Запорожской АЭС из-за обстрела произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление
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«На Запорожской АЭС произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции», — говорится в сообщении.
В ведомстве заявили, что пожарным расчётам удалось ликвидировать задымление.
Уточняется, что обстрел был произведён из района населённого пункта Марганец.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных являются крайне опасной деятельностью, которая чревата катастрофическими последствиями.