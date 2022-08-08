МО: на Запорожской АЭС из-за обстрела произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление

На Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ 7 августа произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции, сообщили в Минобороны.

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