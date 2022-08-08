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МО: на Запорожской АЭС из-за обстрела произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление

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На Запорожской АЭС из-за обстрела со стороны ВСУ 7 августа произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции, сообщили в Минобороны.
МО: на Запорожской АЭС из-за обстрела произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление
  • © AP Photo

«На Запорожской АЭС произошёл скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что пожарным расчётам удалось ликвидировать задымление.

Уточняется, что обстрел был произведён из района населённого пункта Марганец.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных являются крайне опасной деятельностью, которая чревата катастрофическими последствиями.

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