Песков: обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ чреваты катастрофическими последствиями
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«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооружённых сил — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы», — заявил Песков.
Он выразил надежду, что западные страны, имеющие «абсолютное влияние на украинское руководство», используют его для исключения подобных обстрелов в будущем.
Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».
Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.
Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал остановить «самоубийственные» атаки на Запорожскую АЭС.