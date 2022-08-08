Песков: обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ чреваты катастрофическими последствиями

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных являются крайне опасной деятельностью, которая чревата катастрофическими последствиями. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Обстрелы территории АЭС со стороны украинских вооружённых сил — это потенциально крайне опасная деятельность, которая чревата в случае усугубления катастрофическими последствиями для огромной, огромной территории, включая территорию Европы», — заявил Песков.

Он выразил надежду, что западные страны, имеющие «абсолютное влияние на украинское руководство», используют его для исключения подобных обстрелов в будущем.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш призвал остановить «самоубийственные» атаки на Запорожскую АЭС.