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МО: российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских БПЛА и 19 ракет HIMARS

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Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS.
МО: российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских БПЛА и 19 ракет HIMARS
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Также были перехвачены три украинские ракеты «Точка-У» и сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях.

Ранее стало известно, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.

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