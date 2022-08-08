МО: российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских БПЛА и 19 ракет HIMARS

Российские системы ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников и 19 снарядов РСЗО HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сбиты в воздухе 19 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS в районах населённых пунктов Сухая Каменка Харьковской области, Мелитополь Запорожской области и Антоновка Херсонской области», — говорится в сообщении.

Также были перехвачены три украинские ракеты «Точка-У» и сбиты семь украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Херсонской областях.

Ранее стало известно, что в ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.