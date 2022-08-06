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Минобороны: в Харьковской области уничтожен взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS

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В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Минобороны: в Харьковской области уничтожен взвод РСЗО «Ольха» и HIMARS
  • РИА Новости

«В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод реактивных систем залпового огня «Ольха» и американских HIMARS в районе населённого пункта Пятигорское Харьковской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе города Запорожье был уничтожен склад горючего ВСУ с запасами дизельного топлива более 50 тыс. т для военной техники оперативной группировки войск «Днепр».

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Донецку пять реактивных снарядов из РСЗО «Ураган».

5 августа российское Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России уничтожили до 150 украинских военнослужащих, а также две американские гаубицы M777 и 1,5 тыс. боеприпасов к ним.

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