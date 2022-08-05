военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны: ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и две американские гаубицы M777

Короткая ссылка
Российское Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России уничтожили до 150 украинских военнослужащих, а также две американские гаубицы M777 и 1,5 тыс. боеприпасов к ним.

В сообщении уточняется, что также уничтожено шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, по заявлению Минобороны в Telegram, нанесены высокоточные удары по двум гаубичным артиллерийским дивизионам 44-й артиллерийской бригады противника и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новоивановка в Запорожской области.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ пытаются вызвать ответный огонь для антироссийской провокации в ДНР.

4 августа сообщалось, что ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить