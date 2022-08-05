Минобороны: ВКС России уничтожили до 150 украинских солдат и две американские гаубицы M777
В сообщении уточняется, что также уничтожено шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий различной модификации, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня «Град», а также семь беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, по заявлению Минобороны в Telegram, нанесены высокоточные удары по двум гаубичным артиллерийским дивизионам 44-й артиллерийской бригады противника и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новоивановка в Запорожской области.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ пытаются вызвать ответный огонь для антироссийской провокации в ДНР.
4 августа сообщалось, что ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 130 украинских националистов 92-й механизированной бригады в районе Харькова, а также до 400 военнослужащих в пункте дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в Донецкой Народной Республике.