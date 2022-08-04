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МО России: ВСУ пытаются вызвать ответный огонь для антироссийской провокации в ДНР

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Украинские военные ведут обстрел из частных домовладений в подконтрольных им районах Донецкой Народной Республики с целью вызвать ответный огонь ВС России и обвинить российских военнослужащих в неизбирательных ударах. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО России: ВСУ пытаются вызвать ответный огонь для антироссийской провокации в ДНР
  • РИА Новости

«В Северске (улица Ямская) и в Соледаре (улица Свободы) Донецкой Народной Республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских Вооружённых сил с целью вызова ответного огня», — сказал Мизинцев.

По его словам, такие обстрелы националисты совершают с целью обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению.

Ранее в докладе правозащитной организации Amnesty International было констатировано нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

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