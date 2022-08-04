МО России: ВСУ пытаются вызвать ответный огонь для антироссийской провокации в ДНР
- РИА Новости
«В Северске (улица Ямская) и в Соледаре (улица Свободы) Донецкой Народной Республики украинские националисты в частных домовладениях оборудовали огневые позиции тяжёлой артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают подразделения российских Вооружённых сил с целью вызова ответного огня», — сказал Мизинцев.
По его словам, такие обстрелы националисты совершают с целью обвинить российских военных в якобы неизбирательных ударах по гражданскому населению.
Ранее в докладе правозащитной организации Amnesty International было констатировано нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.