В докладе правозащитной организации Amnesty International констатировали нарушение украинскими войсками международных правовых норм и военного права.

Речь идёт о случаях размещения вооружения на территории школ и в больницах городов.

«Мы задокументировали случаи, когда украинские силы подвергали риску гражданское население и нарушали военное право, при действиях в населённых районах», — приводит РИА Новости слова генсекретаря организации Аньес Каламар.

В докладе отмечается, что таким образом украинские военные нарушают международное гуманитарное право.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее заявил, что боевики нацбатальона «Правый сектор»* разместили в школе посёлка Нью-Йорк реактивные системы залпового огня, из которых совершают обстрелы позиций российских войск и сил ДНР.

Также сообщалось, что в Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах на Адмиральской улице, при этом не эвакуировав жителей.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в стриме «Соловьёв LIVE» рассказал об использовании ВСУ гражданских объектов под базы и склады.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).