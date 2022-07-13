В Запорожской области заявили об использовании ВСУ гражданских объектов под базы и склады

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в стриме «Соловьёв LIVE» рассказал об использовании ВСУ гражданских объектов под базы и склады.

«Дворец пионеров, находящийся недалеко от ДнепроГЭСа, превращён, по сути, в военную базу карателей. Всего свыше 80 объектов гражданской инфраструктуры: школы, дворцы культуры, спортивные учреждения, торговые центры, где находятся боевики, каратели, где находятся склады с оружием», — передаёт слова Рогова РИА Новости.

Ранее Рогов рассказал, что на Запорожской АЭС во время её нахождения под контролем украинской власти проводились запрещённые эксперименты.