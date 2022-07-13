Власти Запорожской области: Украина проводила запрещённые эксперименты на ЗАЭС

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На Запорожской АЭС во время её нахождения под контролем украинской власти проводились запрещённые эксперименты. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Режимом (экс-президента Украины Петра. — RT) Порошенко — (действующего украинского лидера Владимира. — РТ) Зеленского на АЭС были санкционированы запрещённые эксперименты. Начиная от большого количества ядерных материалов, которые не нужны для работы станции и не могли появиться в результате работы её реакторов, и заканчивая массой других интересных моментов», — цитирует Рогова РИА Новости.

Он напомнил, что, согласно регламенту, зафиксировать все противоправные действия на АЭС должны специалисты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили о применении Вооружёнными силами Украины дрона-камикадзе с целью нанесения удара по жилому району Энергодара.

Минобороны назвало провокацией удары Киева по зданиям рядом с Запорожской АЭС.

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