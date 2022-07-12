﻿В Запорожской области сообщили о применении ВСУ дрона-камикадзе по Энергодару

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﻿В военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили о применении Вооружёнными силами Украины дрона-камикадзе по жилому району Энергодара.
﻿В Запорожской области сообщили о применении ВСУ дрона-камикадзе по Энергодару
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации. 

«В 14:20 (совпадает с мск) ВСУ снова применили дрон-камикадзе по жилому массиву города Энергодар», — заявили в пресс-службе.

Информация о жертвах уточняется. 

До этого, по данным местных властей, украинские войска направляли ещё один дрон на Энергодар, его уничтожили средства противовоздушной обороны. 

Ранее по зданию вблизи Запорожской АЭС был нанесён удар двумя украинскими беспилотниками.

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