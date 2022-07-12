РИА Новости: украинские беспилотники нанесли удар по зданию возле Запорожской АЭС

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По зданию вблизи запорожской АЭС был нанесён удар двумя украинскими беспилотниками.

Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.

«Сегодня в 0:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 мм на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, повреждены кровля и остекление.

Пострадавших нет.

Ранее замначальника регионального управления МВД Алексей Селиванов информировал, что украинские военные повредили газопровод в Запорожской области, в результате чего на не контролируемой Киевом территории пропал газ.

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