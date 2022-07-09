Украинские военные повредили газопровод в Запорожской области
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«Вчера в газовых плитах жителей освобождённой Запорожской области пропал газ. Газа лишил нас украинский режим, перекрыв/перебив газопровод на пока ещё контролируемой территории, к северу от Орехова», — написал он в Telegram.
Селиванов добавил, что украинская пропаганда обвинила в обстрелах Россию.
«Ну, как обычно: «сами себя обстреляли», «сами себе газ отключили». Интересно зачем?» — подчеркнул он.
В июне мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города украинскими военными произошло возгорание газопровода.