Минобороны назвало провокацией удары Киева по зданиям рядом с Запорожской АЭС
- Комплекс зданий Запорожской АЭС
- РИА Новости
Как отметил Мизинцев, 12 июля украинскими неонацистами был нанесён удар с помощью беспилотников двумя 120-мм минами по зданиям, которые находятся в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.
«Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами», — заявил он.
Мизинцев добавил, что западные кураторы, реализуя руками украинской стороны свои преступные цели, подвергают опасности миллионы жителей страны.
Также он призвал мировое сообщество, ООН, МАГАТЭ и другие международные организации повлиять на украинские власти, а также принять действенные меры, чтобы не допускать провокаций на потенциально опасных объектах.
Ранее в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили о применении Вооружёнными силами Украины дрона-камикадзе с целью нанесения удара по жилому району Энергодара.