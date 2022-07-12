Минобороны назвало провокацией удары Киева по зданиям рядом с Запорожской АЭС

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские войска с помощью беспилотников нанесли удар по зданиям возле Запорожской АЭС. По его словам, это провокация Киева, организованная западными кураторами.

Как отметил Мизинцев, 12 июля украинскими неонацистами был нанесён удар с помощью беспилотников двумя 120-мм минами по зданиям, которые находятся в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции.

«Это не первая циничная провокация киевского режима на радиационно опасных объектах, организованная западными кураторами», — заявил он.

Мизинцев добавил, что западные кураторы, реализуя руками украинской стороны свои преступные цели, подвергают опасности миллионы жителей страны.

Также он призвал мировое сообщество, ООН, МАГАТЭ и другие международные организации повлиять на украинские власти, а также принять действенные меры, чтобы не допускать провокаций на потенциально опасных объектах.

Ранее в военно-гражданской администрации Запорожской области сообщили о применении Вооружёнными силами Украины дрона-камикадзе с целью нанесения удара по жилому району Энергодара.