Минобороны России: боевики нацбатальона разместили РСЗО в школе в ДНР

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Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что боевики нацбатальона «Правый сектор»* разместили в школе посёлка Нью-Йорк реактивные системы залпового огня, из которых совершают обстрелы позиций российских войск и сил ДНР.
Минобороны России: боевики нацбатальона разместили РСЗО в школе в ДНР
  • РИА Новости

«В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый сектор» на территории школы №16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооружённых сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня», — отметил он.

Мизинцев также добавил, что в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов.

Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила в Камышевахе Запорожской области высокоточным оружием до 200 боевиков «Правого сектора».

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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