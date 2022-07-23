Минобороны России: боевики нацбатальона разместили РСЗО в школе в ДНР
- РИА Новости
«В Нью-Йорке боевики националистического батальона «Правый сектор» на территории школы №16 (ул. Есенина) разместили РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооружённых сил России и формирований Донецкой Народной Республики, тем самым провоцируя их на открытие ответного огня», — отметил он.
Мизинцев также добавил, что в подвале учреждения удерживают жителей близлежащих домов.
Ранее сообщалось, что российская авиация уничтожила в Камышевахе Запорожской области высокоточным оружием до 200 боевиков «Правого сектора».
* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).