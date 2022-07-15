МО: националисты оборудовали в Николаеве опорные пункты в многоквартирных жилых домах

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В Николаеве националисты оборудовали опорные пункты в многоквартирных жилых домах на Адмиральской улице, при этом не эвакуировав жителей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
МО: националисты оборудовали в Николаеве опорные пункты в многоквартирных жилых домах
  • РИА Новости

Он также рассказал, что в Торецке Донецкой Народной Республики на территории школы размещены подразделения украинских вооружённых формирований, склады боеприпасов и бронетехника.

Кроме того, по словам Мизинцева, в Краматорске на территории детского сада дислоцированы подразделения ВСУ и размещена бронетехника, а подходы к учреждению заминированы.

Минобороны также информировало, что украинская артиллерия обстреляла центральный рынок Славянска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить ВС России в неизбирательных ударах.

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