Минобороны: ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска с целью обвинения России

Короткая ссылка
Украинская артиллерия обстреляла центральный рынок Славянска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить ВС России в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минобороны: ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска с целью обвинения России
  • РИА Новости

По словам Мизинцева, провокации проводятся для распространения антироссийских настроений среди жителей города.

«Так, 14 июля 2022 года артиллерией ВСУ, размещённой на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка», — заявил он.

Генерал добавил, что спустя несколько минут после обстрела прибыли репортёры украинских СМИ с целью фиксации последствий якобы неизбирательных ударов российских войск по гражданскому населению.

Ранее Минобороны информировало, что украинские боевики заминировали мост через реку Волчью в Днепропетровской области, который планируют взорвать с целью обвинения российских войск в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить