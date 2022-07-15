Минобороны: ВСУ обстреляли центральный рынок Славянска с целью обвинения России

Украинская артиллерия обстреляла центральный рынок Славянска в Донецкой Народной Республике, чтобы обвинить ВС России в неизбирательных ударах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам Мизинцева, провокации проводятся для распространения антироссийских настроений среди жителей города.

«Так, 14 июля 2022 года артиллерией ВСУ, размещённой на железнодорожном вокзале Славянска, нанесены удары по территории центрального рынка», — заявил он.

Генерал добавил, что спустя несколько минут после обстрела прибыли репортёры украинских СМИ с целью фиксации последствий якобы неизбирательных ударов российских войск по гражданскому населению.

Ранее Минобороны информировало, что украинские боевики заминировали мост через реку Волчью в Днепропетровской области, который планируют взорвать с целью обвинения российских войск в неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры.