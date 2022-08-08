В результате уничтожения пунктов дислокации националистов, массовых потерь и дезертирства нацформирование «Кракен» утратило боеспособность.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для срочного восполнения потерь командиры формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова.

7 августа стало известно, что ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове.

Также в Николаевской области российскими военными уничтожен арсенал с 45 тыс. т боеприпасов, поставленных Украине странами НАТО.

2 августа Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.