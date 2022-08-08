Минобороны России: нацформирование «Кракен» утратило боеспособность
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Харьковском направлении в результате уничтожения точечными ударами ВКС России и ракетными войсками пунктов временной дислокации украинских националистов, массовых потерь и дезертирства наёмников, утратило боеспособность нацформирование «Кракен», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, для срочного восполнения потерь командиры формирования безуспешно пытаются заставить вступать в него жителей города Харькова.
7 августа стало известно, что ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове.
Также в Николаевской области российскими военными уничтожен арсенал с 45 тыс. т боеприпасов, поставленных Украине странами НАТО.
2 августа Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.