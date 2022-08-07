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МО: более 100 националистов уничтожены на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове

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ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове.
МО: более 100 националистов уничтожены на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове
  • РИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В городе Харьков на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов», — заявил он.

Ранее ударом ВКС России в Херсонской области был ликвидирован временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

5 августа российское Минобороны сообщило, что Воздушно-космические силы России уничтожили до 150 украинских военнослужащих, а также две американские гаубицы M777 и 1,5 тыс. боеприпасов к ним.

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