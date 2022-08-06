МО сообщило о поражении пункта дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области ударом ВКС России был ликвидирован временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнём артиллерийских подразделений поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

В результате удара было уничтожено свыше 400 националистов.

Также в результате удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области было уничтожено более 80 иностранных наёмников.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.