МО сообщило о поражении пункта дислокации аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населённого пункта Белогорка Херсонской области ударами авиации ВКС России и огнём артиллерийских подразделений поражён временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ», — говорится в сообщении.
В результате удара было уничтожено свыше 400 националистов.
Также в результате удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области было уничтожено более 80 иностранных наёмников.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожен украинский взвод РСЗО «Ольха» и американских HIMARS в Харьковской области.