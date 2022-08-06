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В ДНР сообщили о гибели пяти мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки

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Штаб территориальной обороны ДНР заявил, что пять человек погибли и ещё 31 мирный житель пострадал в результате обстрелов ВСУ за сутки.
В ДНР сообщили о гибели пяти мирных жителей в результате обстрелов ВСУ за сутки
  • РИА Новости

«За минувшие сутки, с 08:00 5 августа до 08:00 6 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли пять человек и ещё 31 мирный житель получил ранения, из них трое подорвались на мине ПФМ-1», — говорится в заявлении штаба в Telegram.

Ранее стало известно, что украинские военные выпустили по Донецку пять реактивных снарядов из РСЗО «Ураган».

Также ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО.

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