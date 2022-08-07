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Минобороны: в Николаевской области уничтожен арсенал с 45 т боеприпасов НАТО

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В Николаевской области российскими военными уничтожен арсенал с 45 т боеприпасов, поставленных Украине странами НАТО.
Минобороны: в Николаевской области уничтожен арсенал с 45 т боеприпасов НАТО
  • РИА Новости

Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 т боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО», — говорится в сообщении.

Также в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и пять складов боеприпасов.

ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове.

Ранее сообщалось, что в результате удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области были уничтожены более 80 иностранных наёмников.

2 августа Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.

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