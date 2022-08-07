Минобороны: в Николаевской области уничтожен арсенал с 45 т боеприпасов НАТО
- РИА Новости
Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Уничтожен арсенал в районе Вознесенска Николаевской области, на котором было складировано 45 т боеприпасов, недавно поставленных ВСУ странами НАТО», — говорится в сообщении.
Также в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики были уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и пять складов боеприпасов.
ВКС России уничтожили более 100 националистов на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в Харькове.
Ранее сообщалось, что в результате удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области были уничтожены более 80 иностранных наёмников.
2 августа Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.