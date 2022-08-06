МО: ВКС России уничтожили более 80 наёмников в Днепропетровской области

В результате удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» в Днепропетровской области было уничтожено более 80 иностранных наёмников.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населённом пункте Выводово Днепропетровской области в результате высокоточного удара ВКС России по опорному пункту формирования «Иностранного легиона» уничтожено более 80 иностранных наёмников и 11 единиц специальной техники», — говорится в сообщении.

2 августа Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что украинские военные ведут обстрел из частных домовладений в подконтрольных им районах Донецкой Народной Республики с целью вызвать ответный огонь ВС России и обвинить российских военнослужащих в неизбирательных ударах.