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Минобороны сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в районе Николаева

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Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.
Минобороны сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в районе Николаева
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаева», — заявили в оборонном ведомстве. 

Отмечается, что в результате были уничтожены до 250 наёмников и свыше 20 единиц военной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате ударов ВКС России по районам Херсонской и Николаевской областей уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники.

До этого ВКС России нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, который располагался на территории техникума. Безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов.

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