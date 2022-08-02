Минобороны сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в районе Николаева

Министерство обороны России сообщило об уничтожении до 250 иностранных наёмников в результате удара по пункту дислокации «Иностранного легиона» в районе Николаева.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесён удар по пункту временной дислокации украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаева», — заявили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в результате были уничтожены до 250 наёмников и свыше 20 единиц военной техники.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате ударов ВКС России по районам Херсонской и Николаевской областей уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники.

До этого ВКС России нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, который располагался на территории техникума. Безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов.