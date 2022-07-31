МО России: ударами в Херсонской и Николаевской областях уничтожено до 100 националистов
- РИА Новости
Удары были нанесены в районах населённых пунктов Потёмкино, Белогорка и Белая Криница.
«Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области и города Николаев», — говорится в сообщении.
Кроме того, ВКС России нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, который располагался на территории техникума.
Как сообщило Министерство обороны, безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов.