В результате ударов ВКС России по районам Херсонской и Николаевской областей уничтожено до 100 националистов и 25 единиц военной техники. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

Удары были нанесены в районах населённых пунктов Потёмкино, Белогорка и Белая Криница.

«Также уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населённых пунктов Мураховка Николаевской области, Серебрянка Донецкой Народной Республики, Змиев Харьковской области и города Николаев», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВКС России нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, который располагался на территории техникума.

Как сообщило Министерство обороны, безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов.