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Минобороны: ВКС России поразили до 350 боевиков «Кракена» в Харькове

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ВКС России нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, который располагался на территории техникума. Безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов, сообщило российское Минобороны.
Минобороны: ВКС России поразили до 350 боевиков «Кракена» в Харькове
  • РИА Новости

«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова», — сообщили в ведомстве.

Также ударом уничтожено 11 единиц военной техники.

30 июля Минобороны сообщило, что ВС уничтожили более 30 боевиков нацформирования в Харьковской области. Также союзные силы ЛНР, ДНР и России пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону на Харьковском направлении.

Кроме того, армия России нанесла удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ в ДНР, уничтожено до 50 украинских военных.

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