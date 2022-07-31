Минобороны: ВКС России поразили до 350 боевиков «Кракена» в Харькове

ВКС России нанесли удар по пункту дислокации боевиков формирования «Кракен» в Харькове, который располагался на территории техникума. Безвозвратные и санитарные потери противника составили до 350 националистов, сообщило российское Минобороны.

«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова», — сообщили в ведомстве.

Также ударом уничтожено 11 единиц военной техники.

30 июля Минобороны сообщило, что ВС уничтожили более 30 боевиков нацформирования в Харьковской области. Также союзные силы ЛНР, ДНР и России пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону на Харьковском направлении.

Кроме того, армия России нанесла удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ в ДНР, уничтожено до 50 украинских военных.