Минобороны: ВКС России поразили до 350 боевиков «Кракена» в Харькове
- РИА Новости
«В Харькове высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации националистического формирования «Кракен» на территории механического техникума имени Морозова», — сообщили в ведомстве.
Также ударом уничтожено 11 единиц военной техники.
30 июля Минобороны сообщило, что ВС уничтожили более 30 боевиков нацформирования в Харьковской области. Также союзные силы ЛНР, ДНР и России пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону на Харьковском направлении.
Кроме того, армия России нанесла удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ в ДНР, уничтожено до 50 украинских военных.