Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону на Харьковском направлении

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Союзные силы ЛНР, ДНР и России пресекли попытку украинского нацформирования «Кракен» прорвать оборону на Харьковском направлении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным Апостол.
Союзные силы пресекли попытку «Кракена» прорвать оборону на Харьковском направлении
  • РИА Новости

«Подразделение, всем нам известное, «Кракен» имело коварный замысел прорвать линию обороны на северных окраинах Харькова», — заявил он.

По его словам, замысел «Кракена» был раскрыт и противника остановили на ближайших подступах к опорным пунктам союзных сил, к рубежу обороны. 

Он добавил, что артиллерия, в том числе тяжёлая техника, нанесла подразделению украинских националистов максимальное огневое поражение. Командир 206-го стрелкового полка добавил, что в результате «Кракен» был вынужден отказаться от своего коварного плана.

15 июля Минобороны сообщило, что российские войска уничтожили в Харькове до 200 националистов в результате нанесённых высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины и нацформирования «Кракен».

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