В МО России заявили о ликвидации более 30 боевиков нацбата «Кракен» в Харьковской области
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«Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухова Харьковской области нанесён удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината», — говорится в заявлении.
В Минобороны добавили, что в результате удара уничтожено десять единиц военной техники.
Ранее стало известно, что оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила более 70 националистов и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике.