Вооружённые силы России уничтожили более 30 боевиков нацформирования «Кракен» в Харьковской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухова Харьковской области нанесён удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что в результате удара уничтожено десять единиц военной техники.

Ранее стало известно, что оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила более 70 националистов и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике.