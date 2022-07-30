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В МО России заявили о ликвидации более 30 боевиков нацбата «Кракен» в Харьковской области

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Вооружённые силы России уничтожили более 30 боевиков нацформирования «Кракен» в Харьковской области. Об этом сообщили в российском Минобороны.
В МО России заявили о ликвидации более 30 боевиков нацбата «Кракен» в Харьковской области
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

«Высокоточными ракетами «Искандер» в районе города Богодухова Харьковской области нанесён удар по пункту временный дислокации националистического формирования «Кракен», оборудованному в ангарах местного мясокомбината», — говорится в заявлении.

В Минобороны добавили, что в результате удара уничтожено десять единиц военной техники.

Ранее стало известно, что оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила более 70 националистов и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике.

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