Авиация ВКС России уничтожила более 70 националистов под Зайцевом в ДНР
«В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожены более 70 националистов и склад боеприпасов», — сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений участвующего в боевых действиях на стороне Украины «Иностранного легиона» в районе Константиновки в ДНР.