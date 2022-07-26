Авиация ВКС России уничтожила более 70 националистов под Зайцевом в ДНР

Оперативно тактическая-авиация Воздушно-космических сил России уничтожила больше 70 националистов и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике.

«В результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Зайцево Донецкой Народной Республики уничтожены более 70 националистов и склад боеприпасов», — сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы России нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений участвующего в боевых действиях на стороне Украины «Иностранного легиона» в районе Константиновки в ДНР.