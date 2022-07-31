Армия России нанесла удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ в ДНР, уничтожено до 50 украинских военных, сообщил представитель российского Минобороны Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием воздушного базирования в районе населенного пункта Кодема Донецкой Народной Республики нанесён удар по пункту временной дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожены до 50 военнослужащих, две гаубицы «Мста-Б» и десять единиц военной техники», — сказал Конашенков.

30 июля Министерство обороны сообщило, что ВС России при помощи высокоточного оружия поразили железнодорожный эшелон, который перевозил элитный батальон бригады президента Украины.

Уничтожены более 140 националистов, около 250 боевиков получили ранения, отметили в ведомстве.