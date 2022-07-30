МО России заявило об уничтожении эшелона с элитным батальоном президента Украины
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«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», — сказал Конашенков.
По его словам, уничтожены более 140 националистов, около 250 боевиков получили ранения.
Из строя выведена все бронетехника, находившаяся в эшелоне.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора, что цели спецоперации на Украине будут выполнены.