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МО России заявило об уничтожении эшелона с элитным батальоном президента Украины

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ВС России при помощи высокоточного оружия поразили железнодорожный эшелон, который перевозил элитный батальон бригады президента Украины, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
МО России заявило об уничтожении эшелона с элитным батальоном президента Украины
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Высокоточным оружием воздушного базирования вечером 28 июля прямым попаданием разгромлен воинский железнодорожный эшелон на станции Красноармейск Донецкой Народной Республики, перевозивший элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины», — сказал Конашенков.

По его словам, уничтожены более 140 националистов, около 250 боевиков получили ранения.

Из строя выведена все бронетехника, находившаяся в эшелоне.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора, что цели спецоперации на Украине будут выполнены.

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