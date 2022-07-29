Лавров заявил Блинкену, что цели спецоперации на Украине будут выполнены

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора, что цели спецоперации на Украине будут выполнены.

По данным МИД России, Лавров изложил Блинкену российские принципиальные подходы в свете специальной военной операции.

Министр иностранных дел подчеркнул, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены.

Глава МИД России также заявил американскому госсекретарю, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве».

Он подчеркнул, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине строго соблюдают нормы международного права.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.