Лавров заявил Блинкену, что цели спецоперации на Украине будут выполнены
- РИА Новости
По данным МИД России, Лавров изложил Блинкену российские принципиальные подходы в свете специальной военной операции.
Министр иностранных дел подчеркнул, что цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены.
Глава МИД России также заявил американскому госсекретарю, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве».
Он подчеркнул, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине строго соблюдают нормы международного права.
Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.