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Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве».
Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве»
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

Об этом информирует МИД России.

Лавров отметил, что накачка Киева оружием со стороны США и НАТО затягивает конфликт и множит жертвы.

Кроме того, министр иностранных дел заявил, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине строго соблюдают нормы международного права.

Он отметил, что на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Ранее Блинкен заявил, что провёл разговор с Лавровым.

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