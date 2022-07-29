Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве».

Об этом информирует МИД России.

Лавров отметил, что накачка Киева оружием со стороны США и НАТО затягивает конфликт и множит жертвы.

Кроме того, министр иностранных дел заявил, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине строго соблюдают нормы международного права.

Он отметил, что на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.

Ранее Блинкен заявил, что провёл разговор с Лавровым.