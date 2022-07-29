Лавров заявил Блинкену, что поставки оружия Украине «продлевают агонию режима в Киеве»
- AP
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Об этом информирует МИД России.
Лавров отметил, что накачка Киева оружием со стороны США и НАТО затягивает конфликт и множит жертвы.
Кроме того, министр иностранных дел заявил, что Вооружённые силы России в ходе спецоперации на Украине строго соблюдают нормы международного права.
Он отметил, что на освобождаемых территориях налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.
Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.
Ранее Блинкен заявил, что провёл разговор с Лавровым.