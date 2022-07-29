Госсекретарь США Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Лавровым

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провёл разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом информирует ТАСС.

По словам Блинкена, беседа была откровенной и прямолинейной, стороны обсудили в том числе обмен заключёнными.

Американский госсекретарь также сообщил, что предупредил российского министра о намерении США ввести дополнительные санкции в случае «вхождения районов Украины в состав Российской Федерации».

Ранее Лавров заявил, что не уполномочен решать вопросы по обмену заключёнными, но готов выслушать госсекретаря США.

Также министр добавил, что он хотел бы услышать, как США собираются выполнять обязательства по вывозу украинского зерна.