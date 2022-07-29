военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Госсекретарь США Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Лавровым

Короткая ссылка
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провёл разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Госсекретарь США Блинкен сообщил о разговоре с главой МИД России Лавровым
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом информирует ТАСС.

По словам Блинкена, беседа была откровенной и прямолинейной, стороны обсудили в том числе обмен заключёнными.

Американский госсекретарь также сообщил, что предупредил российского министра о намерении США ввести дополнительные санкции в случае «вхождения районов Украины в состав Российской Федерации».

Ранее Лавров заявил, что не уполномочен решать вопросы по обмену заключёнными, но готов выслушать госсекретаря США.

Также министр добавил, что он хотел бы услышать, как США собираются выполнять обязательства по вывозу украинского зерна.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить