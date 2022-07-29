Лавров заявил, что готов выслушать Блинкена по вопросу обмена заключёнными

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не уполномочен решать вопросы по обмену заключёнными, но готов выслушать госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом Лавров заявил на пресс-конференции.

«Если речь об обмене заключёнными, об обмене лицами, которые содержатся под стражей в России и в США, то мы уже комментировали от имени МИД, что эта тема рассматривалась более года назад на женевской встрече в июне 2021 года между президентами Путиным и Байденом. Там они договорились уполномочить компетентных лиц заниматься этими вопросами. Министерство иностранных дел не из их числа. Но тем не менее послушаю, что он может сказать», — передаёт его слова РИА Новости

Также министр добавил, что он хотел бы услышать, как США собираются выполнять обязательства по вывозу украинского зерна.

Ранее Лавров заявил, что российская сторона согласовывает время контакта с госсекретарём США Энтони Блинкеном и скоро предложит удобную дату.

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